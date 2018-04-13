Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     13.04.2018 15:02

Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Павел Дуров  Дуров  Telegram  месседжеры 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

«Однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована», - написал Дуров на своей странице «ВКонтакте», комментария решение суда о блокировке Telegram в России.

Он отметил, что в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Павел Дуров  Дуров  Telegram  месседжеры 

Возврат к списку

Лента новостей

15:56 Общество Собянин взял из приюта собаку

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

14:20 Город (Москва и область) В Москве летом благоустроят входные группы 43 станций метро

12:43 Город (Москва и область) Спортивный центр в Хамовниках будет похож на старинный особняк

11:42 В России Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

Актуальные материалы

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

18:43 Происшествия Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу

16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

21:00 В России За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru