13 апреля. Mossovetinfo.ru – Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.
«Однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована», - написал Дуров на своей странице «ВКонтакте», комментария решение суда о блокировке Telegram в России.
Он отметил, что в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.
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