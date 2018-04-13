13 апреля. Mossovetinfo.ru – Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.



«Однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована», - написал Дуров на своей странице «ВКонтакте», комментария решение суда о блокировке Telegram в России.



Он отметил, что в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.