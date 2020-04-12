12 апреля. Mossovetinfo.ru – Эффективность ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, станет понятна к середине апреля, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Татьяна Голикова.
«Мы для себя это 30 апреля определили потому, что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Вот где-то к 14-16 апреля заканчивается тот самый первый цикл, и затем второй цикл. И мы очень хотим посмотреть, какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается», - рассказала Голикова.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 2 апреля продлил режим нерабочих дней в стране до 30 апреля. По словам Голиковой, эта дата была определена с учетом мнения врачей и эпидемиологов.
14:31 Власть Путин утвердил членов общественной палаты РФ
14:20 В России Эффективность ограничительных мер из-за коронавируса станет понятна к середине апреля - Голикова
14:05 В России Россия не выйдет из ситуации с коронавирусом ко Дню Победы - Голикова
13:54 Город (Москва и область) Более 1300 человек в Москве оштрафовано за сутки за несоблюдение дистанции в 1,5 метра
12:46 Город (Москва и область) За нарушение карантина в Москве оштрафовано 30 человек
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель