12 апреля. Mossovetinfo.ru – Эффективность ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, станет понятна к середине апреля, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Татьяна Голикова.



«Мы для себя это 30 апреля определили потому, что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Вот где-то к 14-16 апреля заканчивается тот самый первый цикл, и затем второй цикл. И мы очень хотим посмотреть, какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается», - рассказала Голикова.



Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 2 апреля продлил режим нерабочих дней в стране до 30 апреля. По словам Голиковой, эта дата была определена с учетом мнения врачей и эпидемиологов.