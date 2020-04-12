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В России     12.04.2020 14:20

Эффективность ограничительных мер из-за коронавируса станет понятна к середине апреля - Голикова

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Теги:  ограничения  коронавирус  эффективность  Татьяна Голикова 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Эффективность ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, станет понятна к середине апреля, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы для себя это 30 апреля определили потому, что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Вот где-то к 14-16 апреля заканчивается тот самый первый цикл, и затем второй цикл. И мы очень хотим посмотреть, какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается», - рассказала Голикова.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 2 апреля продлил режим нерабочих дней в стране до 30 апреля. По словам Голиковой, эта дата была определена с учетом мнения врачей и эпидемиологов.


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Теги: 
ограничения  коронавирус  эффективность  Татьяна Голикова 

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