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В России     06.05.2020 14:18

ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  ЕГЭ  школа  экзамены  учебный год 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Сдачу Единого государственного экзамена и начало следующего учебного года в России могут перенести на более поздний срок из-за распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве страны.

Пока сдача ЕГЭ запланирована на 8 июня, однако, в зависимости от эпидемиологической ситуации сдача ЕГЭ может быть перенесена на середину июля или начало августа. В связи с этим, начало учебного года в свою очередь может быть перенесено на 1 октября.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что во главу угла ставится здоровье школьников и проводить ЕГЭ будут только тогда, когда будет уверенность, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.

На 6 мая в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 21 327 человек. Умерло 1 537 человек.


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Теги: 
коронавирус  ЕГЭ  школа  экзамены  учебный год 

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