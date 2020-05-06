6 мая. Mossovetinfo.ru – Сдачу Единого государственного экзамена и начало следующего учебного года в России могут перенести на более поздний срок из-за распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве страны.
Пока сдача ЕГЭ запланирована на 8 июня, однако, в зависимости от эпидемиологической ситуации сдача ЕГЭ может быть перенесена на середину июля или начало августа. В связи с этим, начало учебного года в свою очередь может быть перенесено на 1 октября.
Ранее в эфире телеканала «Россия 24» министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что во главу угла ставится здоровье школьников и проводить ЕГЭ будут только тогда, когда будет уверенность, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.
На 6 мая в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 21 327 человек. Умерло 1 537 человек.
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