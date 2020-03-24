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В России     24.03.2020 11:23

Экс-глава Роскомндазора Александр Жаров возглавил «Газпром-медиа»

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Теги:  Александр Жаров  Роскомнадзор  Газпром-Медиа 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором Газпром-Медиа Холдинга, соответствующее решение принято советом директоров холдинга.

Контракт с Жаровым заключен с 24 марта 2020 года сроком на 3 года.

Прежний глава Газпром-Медиа Холдинга Дмитрий Чернышенко в январе стал вице-премьером российского правительства.

23 марта премьер-министр Михиал Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора по его просьбе.


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Теги: 
Александр Жаров  Роскомнадзор  Газпром-Медиа 

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