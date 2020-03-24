24 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором Газпром-Медиа Холдинга, соответствующее решение принято советом директоров холдинга.



Контракт с Жаровым заключен с 24 марта 2020 года сроком на 3 года.



Прежний глава Газпром-Медиа Холдинга Дмитрий Чернышенко в январе стал вице-премьером российского правительства.



23 марта премьер-министр Михиал Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора по его просьбе.