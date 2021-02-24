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В России     24.02.2021 12:40

Эксперт рассказал, какие изменения в автомобилях попали под запрет

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Теги:  автомобили  переделки  сертификация 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля автолюбители обязаны согласовывать любое изменение в автомобилях, если оно не сертифицировано заводом изготовителем, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора компании Gruzdev-analyze Александра Груздева.

Теперь любое дополнительное оборудование, которое не сертифицировано заводом-изготовителем, может быть установлено только после сертификации в специально аккредитованной лаборатории. Это касается дополнительных фонарей, лебедок, фаркопов, внешних антенн и другого оборудования.

В том числе это может касаться того оборудования, которое завод-изготовитель сам рекомендует, однако не внес это оборудование в техническую документацию. Так оборудование также должно проходить сертификацию в лаборатории.

По мнению Груздева, новые правила могут ухудшить состояние бизнеса тюнинга автомобилей и индивидуальных доработок, однако допускать бесконтрольную доработку машин тоже нельзя.

При этом, Груздев заявил, что в первую очередь необходимо заняться контролем за «скручиванием пробега», и напомнил, что в некоторых странах это является уголовным преступлением и приравнивается к подделке документов.

Ранее сообщалось, что МВД доработало законопроект об ужесточении контроля ГИБДД за состоянием автомобилей.

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Теги: 
автомобили  переделки  сертификация 

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