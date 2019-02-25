25 февраля. Mossovetinfo.ru – Электронные водительские права начнут вводить в России уже в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников.



По словам Черникова, развитие информационных систем позволит водителям уже со следующего года отказаться от того, чтобы носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.



Введение электронных прав позволит бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав внешне похожими водителями.