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В России     01.03.2018 19:47

Фальсификация молочного сырья из Белоруссии беспокоит Россельхознадзор

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Теги:  Россельхознадзор  молоко  продукты  Белоруссия 

1 марта – Mossovetinfo.ru - О необходимости контроля на предмет фальсификации молочного сырья, поступающего из Белоруссии, Россельознадзор предупредил российские компании, использующие в своем производстве белорусское молочное сырье, Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор предупреждает российских производителей молочной продукции о необходимости осуществления строгого входного контроля поступающего из Белоруссии молочного сырья на предмет фальсификации неживотными жирами», — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставку молочной продукции из Белоруссии и перенес этот запрет на 6 марта. 

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Теги: 
Россельхознадзор  молоко  продукты  Белоруссия 

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