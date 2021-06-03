 
Актуальные темы:
В России     03.06.2021 12:55

ФАС договорилась с операторами связи о блокировке спам-звонков

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФАС  мобильная связь  спам  блокировка 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и провайдеры мобильной связи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о блокировке спам-звонков, сообщает «Интерфакс».

Меморандум подписали крупнейшие российские провайдеры мобильной связи: МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2.

Сообщается, что для противодействия спам-звонкам операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, но использовать их будут только с согласия абонентов.

Пресс-служба ФАС отметила, что соглашение будет открыто для присоединения других операторов связи.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФАС  мобильная связь  спам  блокировка 

Возврат к списку

Лента новостей

13:06 Происшествия В Москве ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

12:55 В России ФАС договорилась с операторами связи о блокировке спам-звонков

11:57 В России В России планируют ввести новый штраф для автомобилистов

11:13 В России Минпромторг: в России могут производить до 30 миллионов доз «Спутника V» в месяц

11:00 Происшествия «Зацепер» погиб на крыше электрички на станции Крюково

Актуальные материалы

08:48 Город (Москва и область) Москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва»

08:13 Город (Москва и область) Началось благоустройство острова Балчуг

11:04 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве летом 2021 года

10:27 Город (Москва и область) Коммерческие перевозчики выходят еще на 22 маршрута в Москве

09:11 В мире Россия в июне возобновит авиасообщение с Великобританией и еще с семью странами

10:25 Город (Москва и область) Оформить пособие по рождению ребенка можно будет в электронном виде

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru