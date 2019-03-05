5 марта. Mossovetinfo.ru – Обновленный список богатейших людей России опубликован на официальном сайте Forbes.



Первое место в списке занял глава газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чье состояние за год выросло на 6 миллиардов долларов и составило 24 миллиарда долларов. Возглавлявший список годом ранее хозяин Новолипецкого металлургического комбината Михаил Лисин опустился на вторую строчку, его состояние оценивается в 21,3 миллиарда долларов. Тройку богатейших людей страны замкнул глава «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием в 20,7 миллиарда долларов.



В десятку вошли также хозяин «Северстали» Алексей Мордашов (20,5 миллиарда долларов), хозяин «Сибура» и совладелец «Новатекэ» Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда), владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (18,1 миллиарда), владелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (15 миллиардов), основной владелец компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (13,8 миллиарда), Алишер Усманов (12,6 миллиарда) и Роман Абрамович (12,4 миллиарда).



Кроме того, сообщается, что в первую сотню богатейших людей мира вошли восемь россиян, а всего в список попало 98 российских миллиардеров. Леонид Михельсон занял в этом списке 32 место.