17 сентября. Mossovetinfo.ru - Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России 2020 года.
В рейтинг попали компании, в которых более 50% контролируют частные лица. При этом, в рейтинг не вошли дочерние компании глобальных конгломератов, однако вошли компании, созданные иностранным бизнесом для работы в России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Рейтинг определялся исходя из выручки компаний за 2019 год.
Первое место рейтинга заняла компания «Лукойл», выручка которой в 2019 году составила 7841 миллиард рублей. На втором месте «Сургутнефтегаз» (1814 миллиардов рублей), третье место заняла X5 Retail Group с выручкой 1734 миллиарда рублей.
В десятку крупнейших частных компаний России вошли также торговая сеть «Магнит», «Татнефть», «Новатэк», «Норильский никель», Евраз, группа компаний «Мегаполис» и НЛМК.
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