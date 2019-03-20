20 марта. Mossovetinfo.ru – Рейтинг самых надежных банков России в 2019 году составил Forbes, в рейтинг вошли 30 банков, против 13 в 2018 году.



Первое место в рейтинге занял «Юникредитбанк». На втором месте «Райффайзен банк», на третьем - «Росбанк», который был лидером прошлогоднего рейтинга.



В десятку самых надежных банков страны вошли также «Сбербанк», ВТБ, «Ситибанк», ИНГ Банк («Евразия»), «Нордеа», «HSBC Банк» и «Банк Креди Агриколь».



Отмечается, что среди самых надежных банков «дочки» иностранных банков и крупнейшие банки России.