ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

8 июля — Mossovetinfo.ru — Правительство России утвердило правила, обязывающие службы такси передавать ФСБ «круглосуточный удаленный доступ» к базам данным по заказам, если служба заказа работает через интернет. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на портале правовой информации.



Если заказ такси производится не через интернет, данные должны предоставляться по запросу в течение трех рабочих дней (если информация нужна срочно) либо десяти.



Также ФСБ может получить данные о геолокации такси.



Службам такси запрещено разглашать сведения «о конкретных фактах» взаимодействия с ФСБ по данному вопросу.



С предложением обязать такси передавать данные ФСБ в марте прошлого года выступил Минтранс. Это требование вошло в так называемый закон о такси, который в декабре прошлого года подписал президент Владимир Путин.



Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.