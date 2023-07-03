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В России     08.07.2023 10:11

ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

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Теги:  такси  заказ  информация  ФСБ  предоставление  доступ  закон  правила 

8 июля — Mossovetinfo.ru — Правительство России утвердило правила, обязывающие службы такси передавать ФСБ «круглосуточный удаленный доступ» к базам данным по заказам, если служба заказа работает через интернет. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на портале правовой информации.

Если заказ такси производится не через интернет, данные должны предоставляться по запросу в течение трех рабочих дней (если информация нужна срочно) либо десяти.

Также ФСБ может получить данные о геолокации такси.

Службам такси запрещено разглашать сведения «о конкретных фактах» взаимодействия с ФСБ по данному вопросу.

С предложением обязать такси передавать данные ФСБ в марте прошлого года выступил Минтранс. Это требование вошло в так называемый закон о такси, который в декабре прошлого года подписал президент Владимир Путин.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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Теги: 
такси  заказ  информация  ФСБ  предоставление  доступ  закон  правила 

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