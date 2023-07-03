Другие материалы
-
В России
08.07.2023, 10:11
ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси
8 июля — Mossovetinfo.ru — Правительство России утвердило правила, обязывающие службы такси передавать ФСБ «кругло...
-
В России
06.07.2023, 08:44
Курс евро на торгах на Московской бирже достиг ₽100
6 июля — Mossovetinfo.ru — Европейская валюта достигла 100 ₽ впервые с 29 марта прошлого года. Курс доллара превысил 92 ...
-
В России
03.07.2023, 12:36
Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки - вице-премьер РФ
3 июля — Mossovetinfo.ru — Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки, - говорит...