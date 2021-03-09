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В России     09.03.2021 10:15

Генпрокуратура назвала регионы, лидирующие по уровню коррупции

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Теги:  Генпрокуратура  коррупция 

9 марта. Mossovetinfo.ru – начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин в интервью РИА Новости назвал российские регионы, лидирующие по уровню коррупции.

По словам Балдина, на первом месте по уровню коррупции среди всех российских регионов находится Москва. На втором месте - Республика Татарстан, на третьем - Ставропольский край. В десятку коррупционных «лидеров» входят также Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Среди регионов, в которых зафиксировано наименьшее количество коррупционных преступлений - Чукотка, Еврейская автономная область, Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тува, Хакасия, а также Мурманская, Костромская и Магаданская области.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, кто в России чаще всего берет мелкие взятки.

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Теги: 
Генпрокуратура  коррупция 

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