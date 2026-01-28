 
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства билетную систему Leonardo - РБК

7 февраля — Mossovetinfo.ru — Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников «Сирена-Трэвел», разработчика системы бронирования билетов Leonardo. Об этом в эксклюзивном материале сообщает РБК.

В конце января очередной сбой в ее работе привел к проблемам для авиации. Генпрокуратура 4 февраля направила в Никулинский районный суд иск к нескольким десяткам ответчиков — физическим и юридическим лицам — об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», следует из картотеки суда.

Первое заседание назначено на 18 февраля. Исходя из информации об ответчиках, речь идет о собственниках и структурах компании «Сирена-Трэвел» — крупнейшего российского оператора системы бронирования Leonardo.

Три источника РБК, знакомых с обращением Генпрокуратуры, подтвердили, что речь идет о планах по передаче «Сирена-Трэвел» в доход государства.

Ответчиками по делу, в частности, проходят гендиректор «Сирена-Трэвел» Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие частные лица. Все они имеют доли в «Сирена-Трэвел» напрямую или через коммерческие структуры. Басманный суд Москвы в октябре 2025 года арестовал Ибрагима Сулейманова по обвинению в организации двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году, а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году. Вину бизнесмен не признает. Сулейманов был осужден за мошенничество и отмывание денег в середине 2000-х и отбыл более десяти лет заключения. В суде он назвал себя акционером IT-компании.

«Сирена-Трэвел» — это крупнейшая российская система бронирования авиабилетов Leonardo и аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа Astra. В России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов. По данным Ассоциации туроператоров России, на конец января 2026-го системой Leonardo пользуются более 60 авиакомпаний, включая зарубежные — «Белавиа» и Conviasa (Венесуэла).

