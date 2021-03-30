Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

30 марта. Mossovetinfo.ru — С начала года в России выросло количество коррупционных престпулений, в том числе взяток, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.



По данным Генпрокуратуры, в январе-феврале 2021 года количество коррупционных преступлений выросло с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 11,8%.



При этом, практически половина коррупционных преступлений приходится на взятки - их за первые два месяца 2021 года зафиксировано 3,5 тысячи. По сравнению с январем-февралем 2020 года рост составил 21,1%.



Отмечается, что примерно в каждом третьем случае речь идет о мелкой взятке, когда ее сумма не превышает 10 тысяч рублей. Больше всего подобных преступлений зафиксировано в Башкирии, Москве и в Краснодарском крае.



В целом число экономических преступлений за два месяца 2021 года выросло на 1%. Однако в общей статистике преступлений удельный вес экономических преступлений за год вырос с 7,8% до 8,3%. Около 30% экономических преступлений совершены в крупном и особо крупном размере.