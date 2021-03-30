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В России     30.03.2021 10:24

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

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Теги:  Генпрокуратура  коррупция  взятки  статистика 

30 марта. Mossovetinfo.ru — С начала года в России выросло количество коррупционных престпулений, в том числе взяток, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

По данным Генпрокуратуры, в январе-феврале 2021 года количество коррупционных преступлений выросло с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 11,8%.

При этом, практически половина коррупционных преступлений приходится на взятки - их за первые два месяца 2021 года зафиксировано 3,5 тысячи. По сравнению с январем-февралем 2020 года рост составил 21,1%.

Отмечается, что примерно в каждом третьем случае речь идет о мелкой взятке, когда ее сумма не превышает 10 тысяч рублей. Больше всего подобных преступлений зафиксировано в Башкирии, Москве и в Краснодарском крае.

В целом число экономических преступлений за два месяца 2021 года выросло на 1%. Однако в общей статистике преступлений удельный вес экономических преступлений за год вырос с 7,8% до 8,3%. Около 30% экономических преступлений совершены в крупном и особо крупном размере.

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Теги: 
Генпрокуратура  коррупция  взятки  статистика 

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