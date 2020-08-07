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В России     07.08.2020 08:46

Генштаб РФ рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие

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Теги:  Генштаб  ядерное оружие 

7 августа. Mossovetinfo.ru – Россия может применить ядерное оружие в случае запуска баллистических ракет по ней или ее союзникам, сообщается в статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», опубликованной в «Красной звезде».

В статье за подписью начальника Генерального оперативного управления Генштаба Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований военной академии Генштаба Александра Хряпина, указано, что в основе ядерного сдерживания лежит возможность нанесения противнику неприемлемого ущерба «в любых, даже самых критичных условиях обстановки».

При этом подчеркивается, что при запуске ракет по территории России или ее союзников, которое будет зафиксировано системой предупреждения о ракетном нападении, любая запущенная ракета будет рассматриваться как ядерная, так как не будет времени определить идет речь о ядерном оружии, или ракете с обычной боеголовкой. Информация о запуске будет автоматически передана российскому руководству, которое примет решение о масштабе ответных мер.

При этом, авторы статьи отмечают, что ответный удар России будет сокрушительным, однако подчеркивают, что ядерная политика России носит исключительно оборонительный характер, и в ее основе лежит обеспечение понимания противником неизбежного возмездия в случае агрессии против России.


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Теги: 
Генштаб  ядерное оружие 

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