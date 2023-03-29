Генштаб России получил данные о призывниках в электронном виде и так же раздаст повестки

31 марта, Mossovetinfo.ru - В рамках предстоящей весенней призывной кампании призыв граждан на военную службу, пройдет в установленные законодательством Российской Федерации сроки, с 1 апреля по 15 июля 2023 г. сообщено на брифинге представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.



С января 2023 г. в течение трех месяцев в военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения, которым в 2023 году исполняется 17 лет, вне зависимости от того, когда у них день рождения в январе или в декабре месяцев в целях определения количественной и качественной характеристики граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.



Всего в военные комиссариаты прибыло и поставлено на воинский учет более 700 тыс. юношей.



В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. В Минобороны впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом, с целью исключения ошибок, проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях.



На основе полученных электронных сведений нами сформирована единая электронная база данных, которая размещена на закрытом сегменте Министерства обороны Российской Федерации.



Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий сотрудникам военных комиссариатов, поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток.



Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации.