19 апреля. Mossovetinfo.ru – ГИБДД планирует ужесточить правила сдачи экзаменов на водительские права, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.



Планируется увеличить количество задач на теоретическом экзамене, а сами задачи будут разделены по принадлежности к определенной категории транспортных средств. Кроме того, планируется ввести систему «дифференцированной оценки» в рамках которой ошибки в ответах буду оцениваться исходя из возможных рисков последствий, если такое решение будет принято в реальной ситуации. Например, если решение экзаменующегося в реальной ситуации приведет к ДТП, то экзамен будет сразу прекращен, даже если это будет первая ошибка.



Ввести новые правила сдачи экзаменов на водительские права могут уже в следующем году. При этом в МВД отметили, что дополнительного финансирование изменения не потребуют, реализация нововведений будет происходить в рамках текущего финансирования МВД.