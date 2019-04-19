19 апреля. Mossovetinfo.ru – ГИБДД планирует ужесточить правила сдачи экзаменов на водительские права, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Планируется увеличить количество задач на теоретическом экзамене, а сами задачи будут разделены по принадлежности к определенной категории транспортных средств. Кроме того, планируется ввести систему «дифференцированной оценки» в рамках которой ошибки в ответах буду оцениваться исходя из возможных рисков последствий, если такое решение будет принято в реальной ситуации. Например, если решение экзаменующегося в реальной ситуации приведет к ДТП, то экзамен будет сразу прекращен, даже если это будет первая ошибка.
Ввести новые правила сдачи экзаменов на водительские права могут уже в следующем году. При этом в МВД отметили, что дополнительного финансирование изменения не потребуют, реализация нововведений будет происходить в рамках текущего финансирования МВД.
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