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В России     23.04.2021 09:28

ГИБДД подготовила проект новых правил дорожного движения

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Теги:  МВД  ПДД  проект 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — В МВД подготовили проект новых Правил дорожного движения, расширяющий список неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещается, сообщает «Коммерсантъ», ознакомившийся с документом.

В качестве приложения к новым ПДД в документе содержится «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». За любое нарушение из перечня следует составление административного протокола и полагается наказание: от штрафа в 500 рублей до лишения водительских прав.

Согласно перечню, водитель может быть оштрафован за «неправильную» резину (зимняя резина летом и летняя зимой), за отсутствие фароочистителей (неработающие фароочистители), за наличие на фарах защитных пленок или наличие автокорректоров уровня фар, за отсутствие светозащитных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, за наличие предметов, мешающих обзору (в том числе видеорегистраторов).

При этом уточняется, что, если видеорегистраторы установлены за стеклом заднего вида или встроены в него - это не будет считаться нарушением.

Также штрафуемым нарушением станут ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера.

Помимо этого, запрещается установка на легковые автомобили стальных конструкций (или конструкций «из аналогичных материалов»), выступающих вперед относительно линии бампера. В частности, речь идет о кустарно устанавливаемых любителями внедорожной езды лебедках. Кроме того, новый перечень предполагает запрет на использование автомобиля, если один из бамперов после ДТП поврежден настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

В настоящее время проект новых ПДД находится на рассмотрении экспертов правительства. Вступление новых правил в силу запланировано на 1 марта 2022 года.

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Теги: 
МВД  ПДД  проект 

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