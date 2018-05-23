24 мая. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Кузбаса Александр Мамонтов задержан по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на официальном сайте СК РФ.



Также задержан начальник отдела надзора областного МЧС Григорий Тереньтьев. Оба чиновника подозреваются в халатности и растрате.

Следствием установлено, что оба задержанных не планировали и не осуществляли проверку ТЦ «Зимняя вишня».



В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел в торговом центре 25 марта, погибло 60 человек, в том числе дети.