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В России     25.05.2018, 11:03

Глава кемеровского МЧС задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Теги:  СК  задержание  ТЦ  Зимняя вишня  Кемерово  МЧС 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Кузбаса Александр Мамонтов задержан по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на официальном сайте СК РФ.

Также задержан начальник отдела надзора областного МЧС Григорий Тереньтьев. Оба чиновника подозреваются в халатности и растрате.
Следствием установлено, что оба задержанных не планировали и не осуществляли проверку ТЦ «Зимняя вишня».

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел в торговом центре 25 марта, погибло 60 человек, в том числе дети.


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Теги: 
СК  задержание  ТЦ  Зимняя вишня  Кемерово  МЧС 

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