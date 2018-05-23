Другие материалы
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В России
25.05.2018, 11:03
Глава кемеровского МЧС задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне»
24 мая. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Кузбаса Александр Мамонтов задержан по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на официальном сайте СК РФ. Также задержан начальник отдел...
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В России
24.05.2018, 10:57
Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы за завышение цен перед ЧМ-2018
24 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор оштрафовал российские гостиницы за завышение цен в преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте ведомства. Ведомс...
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В России
23.05.2018, 17:38
Более 100 тысяч машин проехали по Крымскому мосту за первую неделю работы
23 мая. Mossovetinfo.ru – За первую неделю работы Крымского моста по нему проехали более 108 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань». Наибольший наплыв автомобилей наблю...