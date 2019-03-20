20 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Республики Алтай Александр Бердников подал в отставку, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.



Бердников сообщил, что в отставку подал добровольно, в связи с истечением срока его полномочий и переходом на другую работу.



Ранее, 19 марта в отставку подал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который заявил, что отставка была его личным решением.



Александр Бердников много лет работал в МВД, возглавлял МВД Республики Алтай, затем работал в аппарате полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. Главой Республики Алтай был назначен в 2005 году. В 2009 переназначен на второй срок. После восстановления прямых выборов руководителей регионов, в 2014 году победил на выборах главы Республики Алтай в первом туре.



Борис Дубровский начинал трудовую деятельность на Магнитогорском металлургическом комбинате, прошел этапы от простого слесаря до главного инженера. Затем занял пост первого заместителя генерального директора «Уралвагонзавода», после чего вновь вернулся в ММК в должности генерального директора. В январе 2014 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. В сентябре того же года победил на выборах губернатора области, набрав 86% голосов.