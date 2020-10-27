27 октября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение новых ограничений из-за коронавируса сообщает РИА Новости.



По словам Поповой, новые ограничения могут быть введены если не удастся справится с нынешней фазой заболеваемости. Чтобы не допустить распространения заболевания, необходимо соблюдать уже введенные ограничения: носить маски и перчатки, беречь себя всеми доступными способами.



Ранее Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим на территории России, а также рекомендовал региональным властям запретить работу баров, ресторанов и ночных клубов в ночное время.