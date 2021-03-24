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В России     24.03.2021 14:51

Голикова: оснований для локдауна из-за коронавируса в России сейчас нет

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Татьяна Голикова  локдаун 

24 марта. Mossovetinfo.ru — В России сейчас нет оснований для введения локдауна из-за коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT.

По словам Голиковой, ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, идет снижение заболеваемости, причем этот процесс продолжается с декабря. При этом, несмотря на опасения, даже новогодние праздники не привели к росту заболеваемости.

На фоне этих факторов, не было необходимости вводить локдаун. Кроме того, введение жестких ограничений, режим самоизоляции плохо сказывались на психологическом самочувствии людей.

В результате, главным приоритетом стали разработка вакцин и масштабирование их производства.

Ранее Голикова заявила, что при нынешних темпах вакцинации от коронавируса, коллективный иммунитет в России в России может быть достигнут в июле-августе. При этом, темпы вакцинации могут быть увеличены.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Татьяна Голикова  локдаун 

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