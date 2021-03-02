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В России     02.03.2021 10:00

Голикова рассказала, когда в России сформируется коллективный иммунитет

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  коллективный иммунитет  Татьяна Голикова 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Коллективный иммунитет от коронавируса может сформироваться в Росси к августу, при сохранении существующих темпов вакцинации, заявила в интервью ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, планы вакцинации исходят из того, чтобы коллективный иммунитет возник у 60% населения. Сейчас к этой работе активно подключились регионы, работа идет по нарастающей. Разработана эпидемиолого-математическая модель достижения необходимого показателя как в каждом отдельном регионе, так и по стране в целом.

При этом, по словам Голиковой, сроки возникновения коллективного иммунитета могут быть сдвинуты, и даже скорее всего будут сдвинуты на более ранний срок, в зависимости от темпов вакцинации.

Однако, до тех пор, пока не возникнет коллективный иммунитет, людям придется соблюдать введенные ограничения.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  коллективный иммунитет  Татьяна Голикова 

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