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31.07.2024, 18:47
Госдума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
31 июля — Mossovetinfo.ru —Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении и в целом поправки в законы «О воин...
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В России
31.07.2024, 10:11
В Госдуме готовят законопроект о пожизненном заключении за организацию незаконной миграции
31 июля — Mossovetinfo.ru — Итоговое заседание Госдумы 31 июля начнется с рассмотрения обращения к Председателю Прав...
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В России
30.07.2024, 16:50
Белоусов: в России резко выросло производство FPV-дронов
30 июля — Mossovetinfo.ru — В России резко выросло производство FPV-дронов, сейчас в стране выпускают порядка 4 тыс. так...