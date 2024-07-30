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В России     31.07.2024 18:47

Госдума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

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Теги:  мигранты  иностранцы  гражданство  Госдума  закон  воинский учет  Миронов  Володин 

31 июля — Mossovetinfo.ru —Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении и в целом поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве РФ» по вопросу исполнения воинской обязанности лицами, получившими гражданство Российской Федерации.

Закон, как подчеркивается в пояснительной записке, направлен на обязательное исполнение новыми гражданами России конституционной обязанности по защите Отечества, поскольку, как сообщает пресс-служба Госдумы, «широкую огласку получают факты, когда после получения российского гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности».

Также ряд фракций Госдумы поддерживают предложение, чтобы «новые» граждане служили в армии два года, отмечает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Сегодня Дума принимает новый, очень правильный межфракционный законопроект, обязывающий мигрантов вставать на воинский учет при получении гражданства РФ. В противном случае российский паспорт человек не получит. Также считаю справедливым предложение председателя ГД Вячеслава Володина о том, чтобы «новые» граждане служили в армии два года. Надеюсь, что и оно будет реализовано.
В целом за эту сессию ГД активизировала работу по регулированию миграционной политики. Долгое время наша фракция «Справедливая Россия – За правду» была единственной, поднимавшей эту острую тему», - сообщает Миронов.

Итоговое заседание Госдумы 31 июля начнется с рассмотрения обращения к Председателю Правительства России по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики. Также в Госдуме готовят законопроект о пожизненном заключении за организацию незаконной миграции.

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Теги: 
мигранты  иностранцы  гражданство  Госдума  закон  воинский учет  Миронов  Володин 

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