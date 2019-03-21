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В России     21.03.2019 13:30

Госдума приняла закон об индексации пенсий выше прожиточного минимума

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Теги:  Госдума  законы  пенсии  индексация 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Согласно новому закону теперь вначале будет начисляться доплата к пенсии до прожиточного минимума в регионе, а затем будет происходить индексация. Таким образом, пенсия будет превышать прожиточный минимум на сумму индексации.

Кроме того, законом предусмотрен перерасчет пенсий с 1 января 2019 года.

Закон был внесен в Госдуму правительством после того, как предложение о таком перерасчете озвучил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.


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Теги: 
Госдума  законы  пенсии  индексация 

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