21 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.



Согласно новому закону теперь вначале будет начисляться доплата к пенсии до прожиточного минимума в регионе, а затем будет происходить индексация. Таким образом, пенсия будет превышать прожиточный минимум на сумму индексации.



Кроме того, законом предусмотрен перерасчет пенсий с 1 января 2019 года.



Закон был внесен в Госдуму правительством после того, как предложение о таком перерасчете озвучил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.