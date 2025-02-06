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В России
18.02.2025, 15:53
Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года
17 февраля— Mossovetinfo.ru — В ходе пленарного заседания Государственной думы депутаты во втором и третьем чтениях...
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В России
11.02.2025, 11:34
До 1 июня 2026 года в России будет проведена инвентаризация объектов культурного наследия
11 февраля — Mossovetinfo.ru — Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвящё...
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В России
06.02.2025, 10:01
Дмитрий Баканов назначен на должность гендиректора «Роскосмоса»
6 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Юрия Борисова от должнос...