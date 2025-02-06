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В России     18.02.2025 15:53

Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года

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Теги:  Путин  Правительство  Госдума  маткапитал  продление 

17 февраля— Mossovetinfo.ru — В ходе пленарного заседания Государственной думы депутаты во втором и третьем чтениях приняли закон о продлении до 31 декабря 2030 года программы материнского капитала. Законопроект находился на рассмотрении Госдумы с 19 декабря 2024 года. Закон был подготовлен Правительством России по поручению президента России Владимира Путина, озвученному в ходе послания Федеральному собранию.

Правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. На реализацию программы маткапитала в этот период, по оценке кабмина, понадобится около 2,776 трлн рублей.

Сумма материнского капитала 1 февраля 2025 г. был проиндексирована на 9,5%. В результате его размер на первого ребенка увеличился до 690,3 тыс. руб., на второго - до 912,2 тыс. руб. (если ранее сертификат не оформлялся) или до 221,9 тыс. руб. (в виде доплаты).

Материнский капитал освобожден от налога на доходы физических лиц, его средства можно получить только по безналичному расчету.

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Теги: 
Путин  Правительство  Госдума  маткапитал  продление 

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