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В России     11.04.2023 17:28

Госдума в окончательном чтении приняла закон об электронных повестках для военнообязанных

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Теги:  Госдума  военнообязанные  воинская обязанность  цифровизация  Госуслуги 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вносит изменения в "О воинской обязанности и воинской службе" - о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат.

Изменения коснутся порядка вручения повесток для явки в военкомат: вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или через портал "Госуслуги".

ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации, соцфонд будут обязаны предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на нем.

Уклонистом будет считаться военнообязанный гражданин, если он отказался получать повестку или, например, не выходит на связь. При этом не явившийся по повестке россиянин будет обязан самостоятельно прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

Для уклонистов, граждан, получивших повестки, но не явившихся по ним, предусматриваются такие меры воздействия как запрет на выезд, управление транспортом и некоторые имущественные операции.

Документом также устанавливается возможность первоначальной постановки граждан на воинский учет и зачисления их в запас без личной явки в военный комиссариат.

Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет Президент России.

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Теги: 
Госдума  военнообязанные  воинская обязанность  цифровизация  Госуслуги 

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