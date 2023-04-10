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В России
11.04.2023, 17:28
Госдума в окончательном чтении приняла закон об электронных повестках для военнообязанных
11 апреля. Mossovetinfo.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вносит изменения в "О воинс...
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В России
11.04.2023, 10:44
Электронные повестки в военкомат и ограничения для уклонистов приоритетно рассмотрят в Госдуме
11 апреля. Mossovetinfo.ru - Законопроект о едином реестре военнослужащих, позволяющий военкоматам рассылать призывн...
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В России
10.04.2023, 14:45
Мусульманам России запретили проводить сделки с акциями компаний, деятельность которых запрещена по закону шариата
10 апреля, Mossovetinfo.ru - Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запретил мусульманам приобретат...