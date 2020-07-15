15 июля. Mossovetinfo.ru – В настоящий момент иммунитет к коронавирусу выработался более чем у 26% жителей России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%», - приводят слова Поповой «Известия».
Глава Роспотребнадзора также рассказала, что исследования на наличие иммунитета проводятся в России с конца июня, а также уточнила, что максимальные цифры наличия иммунитета фиксируются в крупных городах, а минимальные - в сельской местности. По словам Поповой, это обусловлено особенностями эпидемиологического процесса.
17:36 В России Иммунитет к коронавирусу выработался у 26% россиян - Роспотребнадзор
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