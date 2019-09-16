16 сентября. Mossovetinfo.ru – Законопроект об интернет-торговле алкоголем должен вступить в России в силу с 2020 года, запуск интернет-продаж алкоголя сетевыми магазинами планируется с 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.



Минпромторг планирует внести законопроект на рассмотрение правительства на текущей неделе.



Законопроект предполагает запуск интернет-торговли всеми видами алкоголя с 2022 года всеми участниками рынка, но при этом должны появится новые виды лицензий и специальный реестр, куда будут внесены интернет-продавцы алкоголя.



Минэкономразвития поддерживает проект, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Против законопроекта последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.