16 сентября. Mossovetinfo.ru – Законопроект об интернет-торговле алкоголем должен вступить в России в силу с 2020 года, запуск интернет-продаж алкоголя сетевыми магазинами планируется с 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.
Минпромторг планирует внести законопроект на рассмотрение правительства на текущей неделе.
Законопроект предполагает запуск интернет-торговли всеми видами алкоголя с 2022 года всеми участниками рынка, но при этом должны появится новые виды лицензий и специальный реестр, куда будут внесены интернет-продавцы алкоголя.
Минэкономразвития поддерживает проект, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Против законопроекта последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»
14:31 В России Интернет-торговлю алкоголем в России разрешат с 2020 года
13:32 Власть Правительство утвердило методические указания для регулирования деятельности с животными без хозяев
13:07 Происшествия Павел Устинов получил 3,5 года тюрьмы за насилие в отношении росгвардейца на акции 3 августа в Москве
12:47 Город (Москва и область) Два дома по реновации начали расселять в районах Котловка и Проспект Вернадского
15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»
08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу
12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября
09:10 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 14 и 15 сентября
21:08 Город (Москва и область) Подведены конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»