Изменились правила использования материнского капитала

12 апреля. Mossovetinfo.ru — В России изменились правила использования материнского капитала, соответствующий приказ Минтруда опубликован на официальном портале правовой информации.



Женщины, которые направили материнский капитал на формирование накопительной части пенсии в негосударственных пенсионных фондах, теперь могут отозвать его и направить на другие цели.



Со дня поступления средств маткапитала на счета Пенсионного фонда, женщине дается полгода, чтобы определить, как их использовать и написать соответствующее заявление. ЕСли за погода женщина не определилась, она может обратиться в Пенсионный фонд с просьбой продлить срок