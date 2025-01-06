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В России
13.01.2025, 14:41
Изъять или заморозить средства граждан на вкладах Центробанк не мыслит
13 января — Mossovetinfo.ru — Центробанк (ЦБ) заявил, что заморозка счетов вкладчиков была бы грубейшим нарушением пр...
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В России
12.01.2025, 10:07
Глава МЧС России и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу
12 января — Mossovetinfo.ru — Глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в ...
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В России
06.01.2025, 18:28
Причиной массового сбоя в работе интернет-сервисов в РФ стала авария на магистральной сети
6 января — Mossovetinfo.ru — Массовый сбой интернет-сервисов в России связан с аварией на магистральной сети одного ...