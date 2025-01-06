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В России     13.01.2025 14:41

Изъять или заморозить средства граждан на вкладах Центробанк не мыслит

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Теги:  Россия  ЦБ  ЦБ РФ  Центробанк  вклады  заморозка  изъятие  слухи  вопросы  ответы  немыслимое 

13 января — Mossovetinfo.ru — Центробанк (ЦБ) заявил, что заморозка счетов вкладчиков была бы грубейшим нарушением прав граждан, а также подорвала бы основы банковской системы и финансовую стабильность. ЦБ назвал такую идею абсурдной. Также ЦБ считает «бессмыслицей», слухи что государство забрать деньги со вкладов, чтобы финансировать экономику в наше непростое время. Об этом ЦБ сообщает в своем официальном аккаунте в Телеграм.

В ЦБ сообщили, что в чат-бот регулятора часто приходят вопросы о возможности заморозки вкладов. Как пояснил регулятор, если заморозить вклады, то «никто не готов будет держать деньги в банках». Такой шаг «немыслим», потому что «поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», отметил ЦБ.

Также отвечая на вопрос, может ли государство забрать деньги со вкладов, чтобы финансировать экономику в наше непростое время?, ЦБ РФ сообщает, что «это бессмыслица. Эти деньги и так уже работают в экономике. Из тех средств, которые компании и граждане положили на депозиты, банки финансируют кредиты для тех, кто видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас. А также ипотечные кредиты, потребительские кредиты, кредитные карты».

Также ЦБ РФ отмечает, что «сейчас на банковских счетах и депозитах граждане и компании разместили 121 трлн рублей. Этими средствами банки финансируют портфель кредитов на 126 трлн рублей, а также вложения в корпоративные облигации ещё на 7 трлн рублей. Доходы банков от кредитов и облигаций — это надежный источник средств для выплаты процентов по вкладам».

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Теги: 
Россия  ЦБ  ЦБ РФ  Центробанк  вклады  заморозка  изъятие  слухи  вопросы  ответы  немыслимое 

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