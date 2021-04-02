19:11 В России К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса
18:12 Общество Москалькова направила директору ФСИН обращения адвокатов Навального о медицинской помощи
17:31 Город (Москва и область) Кинотеатр «Художественный» откроют после реконструкции 9 апреля
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14:58 Общество Суд в Москве трижды оштрафовал Twitter на общую сумму в 8,9 миллиона рублей
22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов
12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась
23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права
09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов
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08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19