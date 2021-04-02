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В России     02.04.2021 19:11

К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса

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Теги:  РФПИ  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — К лету все желающие россияне смогут привиться от коронавируса, заявил Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитриев отметил, что производство вакцины «Спутник V» активно развивается в России, кроме того, есть договоренности о производстве вакцины с 10 странами. Производить российскую вакцину собираются 20 производителей, в том числе одни из крупнейших в мире.

При этом, часть произведенной за рубежом вакцины планируется поставлять в Россию, отметил глава РФПИ.

«По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счёт тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», - приводит слова Дмитриева официальный сайт Кремля.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи, в котором была создана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург выразил мнение, что победить пандемию коронавируса к осени не удастся, но благодаря вакцинации процесс станет управляемым.

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Теги: 
РФПИ  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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