3 апреля. Mossovetinfo.ru – Роструд напомнил россиянам о том, как они отдыхают на майские праздники.
Россияне будут работать в субботу, 28 апреля. С 29 апреля по 2 мая будут выходные. 30 апреля (понедельник) будет нерабочим вследствие переноса на него выходного дня с субботы, 28 апреля.
2 мая люди будут отдыхать за 7 ноября, которое является праздничным днем, но попадает на воскресенье. В среду, 9 мая, вся страна также будет отдыхать.
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