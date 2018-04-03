3 апреля. Mossovetinfo.ru – Роструд напомнил россиянам о том, как они отдыхают на майские праздники.



Россияне будут работать в субботу, 28 апреля. С 29 апреля по 2 мая будут выходные. 30 апреля (понедельник) будет нерабочим вследствие переноса на него выходного дня с субботы, 28 апреля.



2 мая люди будут отдыхать за 7 ноября, которое является праздничным днем, но попадает на воскресенье. В среду, 9 мая, вся страна также будет отдыхать.