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В России     03.04.2018 14:43

Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году

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Теги:  праздники 

3 апреля. Mossovetinfo.ru – Роструд напомнил россиянам о том, как они отдыхают на майские праздники.

Россияне будут работать в субботу, 28 апреля. С 29 апреля по 2 мая будут выходные. 30 апреля (понедельник) будет нерабочим вследствие переноса на него выходного дня с субботы, 28 апреля.

2 мая люди будут отдыхать за 7 ноября, которое является праздничным днем, но попадает на воскресенье. В среду, 9 мая, вся страна также будет отдыхать.


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Теги: 
праздники 

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