8 октября. Mossovetinfo.ru - К концу 2020 года 22% российских работодателей планируют уменьшить количество сотрудников, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный для издания сервисом Hh.ru.



Кроме того, по данным исследования, с начала кризиса, вызванного коронавирусом, 47% работодателей уже провели сокращение штатов.



Также отмечается, что из-за кризиса стали падать и зарплаты сотрудников. О снижении зарплат сообщили сотрудники 37% российских компаний. До конца года сократить зарплаты сотрудников планируют еще 11% российских работодателей.



В Hh.ru отметили, что на этом фоне падает и рынок труда. Если первоначальное падение началось еще весной и особенно резко количество предлагаемых вакансий снизилось в апреле-мае, то затем начался некоторый рост. Однако в августе рост начал останавливаться, а в октябре количество предлагаемых вакансий снова пошло вниз.