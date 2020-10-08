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В России     08.10.2020 01:33

Каждая пятая российская компания планирует сокращение штатов к концу года

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Теги:  рынок труда  увольнения  зарплаты 

8 октября. Mossovetinfo.ru - К концу 2020 года 22% российских работодателей планируют уменьшить количество сотрудников, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный для издания сервисом Hh.ru.

Кроме того, по данным исследования, с начала кризиса, вызванного коронавирусом, 47% работодателей уже провели сокращение штатов.

Также отмечается, что из-за кризиса стали падать и зарплаты сотрудников. О снижении зарплат сообщили сотрудники 37% российских компаний. До конца года сократить зарплаты сотрудников планируют еще 11% российских работодателей.

В Hh.ru отметили, что на этом фоне падает и рынок труда. Если первоначальное падение началось еще весной и особенно резко количество предлагаемых вакансий снизилось в апреле-мае, то затем начался некоторый рост. Однако в августе рост начал останавливаться, а в октябре количество предлагаемых вакансий снова пошло вниз.


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Теги: 
рынок труда  увольнения  зарплаты 

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