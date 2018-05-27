28 мая. Mossovetinfo.ru – Более 137 тысяч автомобилей отечественных марок было продано в России за первые 4 месяца 2018 года, сообщает Аналитическое агентство «Автостат».



За тот же период 2017 года отечественных автомобилей было продано на 18% меньше.



Всего за первые 4 месяца текущего года в России было продано 545,3 тысячи автомобилей. Таким образом каждый четвертый проданный в стране автомобиль – отечественной марки.



Наибольший количество автомобилей продал АВТОВАЗ – 109,8 тысячи автомобилей разных моделей. ГАЗ за тот же период продал 17,1 тысячи легковых автомашин, УАЗ – 10,8 тысячи.