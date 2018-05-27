Другие материалы
-
В России
28.05.2018, 11:25
Новая российская антидопинговая лаборатория будет сдана в строй в июне
28 мая. Mossovetinfo.ru – Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что новая российская антидопинговая лаборатория, которая создается на базе МГУ, будет сдана в июне, сообщает «Р-Спорт». В это ж...
-
В России
28.05.2018, 10:47
Каждый четвертый продаваемый в России автомобиль – отечественный
28 мая. Mossovetinfo.ru – Более 137 тысяч автомобилей отечественных марок было продано в России за первые 4 месяца 2018 года, сообщает Аналитическое агентство «Автостат». За тот же период 201...
-
В России
27.05.2018, 09:01
«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня
27 мая. Mossovetinfo.ru – «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 7 июня и начнется в 12:00 по московскому времени. Ежегодную программу будут транслировать в эфире телеканалов «Первый»...