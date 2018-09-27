27 сентября. Mossovetinfo.ru – С момента старта программы капремонта в 2014 году, в рамках программы отремонтирован каждый шестой дом в России, сообщил замминистра строительства и ЖКХ страны Андрей Чибис на V Всероссийском съезде региональных операторов капремонта в Перми.
По словам Чибиса, всего по программе капремонта отремонтировано 135 тысяч домов, в которых проживают 17 миллионов человек. Общая сумма затраченных на капремонт средств составляет несколько сотен миллиардов рублей.
В Москве программа капремонта действует с 2015 года. На настоящий момент в программу вошли 27,7 тысячи домов. Ранее сообщалось, что по данным ОНФ, по итогам первого полугодия 2018 года Москва вошла в числе лидеров по исполнению программы капитального ремонта среди всех российских регионов.
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