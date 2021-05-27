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В России     27.05.2021 11:15

Хуснуллин прокомментировал предложение по привлечению заключённых к работе на стройках

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Теги:  Марат Хуснуллин  ФСИН  заключенные  строительство 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что инициатива ФСИН по привлечению заключенных к работе на стройках сейчас прорабатывается, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы эту тему прорабатываем. Для каких-то объектов это вполне возможный вариант. Это хорошо и для экономики, и для людей... Пусть лучше работают на стройке, чем сидят взаперти», - заявил Хуснуллин.

Также Хуснуллин напомнил, что практика привлечения заключенных к стройкам существовала в Советском Союзе, и отметил, что эта практика имеет право на существование.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить мигрантов заключенными на крупных объектах, где не хватает рабочей силы.

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Теги: 
Марат Хуснуллин  ФСИН  заключенные  строительство 

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