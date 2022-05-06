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В России     06.05.2022 12:04

Хуснуллин: В России сформирован Единый институт пространственного планирования

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Теги:  Россия  планирование  территории  картография  отрасли  власть  эффективность 

6 мая, Mossovetinfo.ru - Федеральные власти намерены добиться того, чтобы пространственное развитие в России работало на улучшение качества жизни всех граждан, сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, комментируя на сайте правительства России тему формирования Единого института пространственного планирования.
«Мы намерены добиться того, чтобы пространственное развитие в России стало наиболее действенным и работало на улучшение качества жизни всех граждан, независимо от места их проживания. С этой целью и создавался Единый институт», – прокомментировал Марат Хуснуллин.

Отмечается, что федеральное автономное учреждение «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» образовано на безе ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительного планирования города Москвы» (ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы») и к настоящему времени завершен этап изменения уставных документов.

Новое федеральное учреждение образовано по поручению М.Хуснуллина и будет организовать градостроительную деятельность и обеспечить координацию межотраслевой политики как одной из основных задач пространственного планирования.

Председателем наблюдательного совета избран Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Единый институт будет заниматься развитием агломераций, обеспечением эффективного управления территориями, оценкой их градостроительного потенциала», – отметил Ирек Файзуллин.

В начале марта пресс-служба Минстроя сообщила о прошедшем первом заседании Наблюдательного совета ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации».

Осенью 2021 года сообщалось, что в качестве национального центра компетенций пространственного планирования Минстроем России, Минэкономразвития России и Росреестром создается Единый институт пространственного планирования, создана единая цифровая платформа пространственных данных с картографической основной, с интеграцией с муниципальными и региональными информационными системами.

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Теги: 
Россия  планирование  территории  картография  отрасли  власть  эффективность 

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