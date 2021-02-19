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В России     19.02.2021 12:38

Хуснуллин заявил о продлении льготной ипотеки после 2024 года

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Теги:  Марат Хуснуллин  ипотека  льготная ипотека 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Программа льготной ипотеки будет продлена после 2024 года, однако ее механизмы могут быть изменены, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с губернаторами Уральского федерального округа.

«По льготной ипотеке в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может какие-то решения. Базово, мы считаем, что мы продлим ипотеку», - приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказала мнение, что программу льготной ипотеки нужно вовремя свернуть, однако оставить ее в отдельных регионах.

Во вторник, президент России Владимир Путин поручил правительству страны и Центробанку подготовить предложения о реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, а также рассмотреть возможность снижения ипотечной ставки для семей с 2 и более детьми.


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Теги: 
Марат Хуснуллин  ипотека  льготная ипотека 

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