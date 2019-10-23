Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     23.10.2019 09:38

Кибермошенники разработали новый способ хищения средств с помощью смартфонов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  кибербезопасность  хищение  смартфоны 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Кибермошенники разработали новый способ хищения средств у клиентов банков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Group-IB Илью Сачкова.

Новый способ предполагает хищение средств с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа.

По словам Сачкова, ежемесячно фиксируется более тысячи попыток хищения денег со счетов банковских клиентов с помощью данной схемы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
кибербезопасность  хищение  смартфоны 

Возврат к списку

Лента новостей

10:00 В России Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут более чем на 5%

09:38 В России Кибермошенники разработали новый способ хищения средств с помощью смартфонов

09:33 Власть Владимир Петросян освобожден от должности главы департамента труда и соцзащиты

09:04 В мире Турция прекратила военную операцию в Сирии - Лавров

08:42 Город (Москва и область) Около 60% самозанятых россиян зарегистрированы в Москве

Актуальные материалы

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru