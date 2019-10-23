23 октября. Mossovetinfo.ru – Кибермошенники разработали новый способ хищения средств у клиентов банков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Group-IB Илью Сачкова.
Новый способ предполагает хищение средств с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа.
По словам Сачкова, ежемесячно фиксируется более тысячи попыток хищения денег со счетов банковских клиентов с помощью данной схемы.
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