29 июня. Mossovetinfo.ru – Российские кинотеатры возобновят свою работу с 15 июля, сообщил на заседании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.



«Еще одна хорошая новость - с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», - заявил Чернышенко.



Российские кинотеатры были закрыты в марте в связи с распространением коронавируса. Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что уже разработаны все правила для кинотеатров, связанные с требованиями Роспотребнадзора, однако решение об открытии кинотеатров будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.