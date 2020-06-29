29 июня. Mossovetinfo.ru – Российские кинотеатры возобновят свою работу с 15 июля, сообщил на заседании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
«Еще одна хорошая новость - с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», - заявил Чернышенко.
Российские кинотеатры были закрыты в марте в связи с распространением коронавируса. Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что уже разработаны все правила для кинотеатров, связанные с требованиями Роспотребнадзора, однако решение об открытии кинотеатров будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.
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