20 августа. Mossovetinfo.ru – «Большая четверка» мобильных операторов названа даты отмены внутрисетевого роуминга на своих тарифах, сообщает ТАСС.



Компания «Вымпелком» (владеющая брендом «Билайн») приступила к отмене внутрисетевого роуминга на своих тарифах с понедельника 20 августа. МТС намерен начать отмену роуминга с 30 августа, «Мегафон» - с 1 сентября. В Tele 2 также уже начали отменять внутрисетевой роуминг на своих тарифах, полная отмена будет завершена до 31 августа.



Федеральная антимонопольная служба летом 2017 года выдала предписание компаниям «Большой четверки» устранить разницу в домашних тарифах и при нахождении за пределами домашнего региона. Операторам был дан срок для устранения разницы в тарифах до 31 января 2018 года. Так как компании не отменили разницу в тарифах, против «Вымпелкома», «Мегафона» и МТС были возбуждены антимонопольные дела, рассмотрение которых продолжается.