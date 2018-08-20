20 августа. Mossovetinfo.ru – «Большая четверка» мобильных операторов названа даты отмены внутрисетевого роуминга на своих тарифах, сообщает ТАСС.
Компания «Вымпелком» (владеющая брендом «Билайн») приступила к отмене внутрисетевого роуминга на своих тарифах с понедельника 20 августа. МТС намерен начать отмену роуминга с 30 августа, «Мегафон» - с 1 сентября. В Tele 2 также уже начали отменять внутрисетевой роуминг на своих тарифах, полная отмена будет завершена до 31 августа.
Федеральная антимонопольная служба летом 2017 года выдала предписание компаниям «Большой четверки» устранить разницу в домашних тарифах и при нахождении за пределами домашнего региона. Операторам был дан срок для устранения разницы в тарифах до 31 января 2018 года. Так как компании не отменили разницу в тарифах, против «Вымпелкома», «Мегафона» и МТС были возбуждены антимонопольные дела, рассмотрение которых продолжается.
10:58 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 21 августа из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам
10:35 В России Когда отменят внутренний роуминг в России?
09:39 Город (Москва и область) Системы вентиляции московского метро обновлены на 70%
09:08 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа
08:41 Город (Москва и область) Новые автоматы по продаже билетов начали устанавливать в метро
09:08 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа
12:51 Город (Москва и область) Около 80 парков благоустроят в Москве ко Дню города
15:25 Город (Москва и область) До конца года около 10 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации
14:17 Общество Электронную карту избирателя могут создать по аналогии с FAN ID
14:54 Город (Москва и область) Дебаты кандидатов в мэры Москвы начнутся 14 августа