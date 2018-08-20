Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     20.08.2018 10:35

Когда отменят внутренний роуминг в России?

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  роуминг  мобильные операторы 

20 августа. Mossovetinfo.ru – «Большая четверка» мобильных операторов названа даты отмены внутрисетевого роуминга на своих тарифах, сообщает ТАСС.

Компания «Вымпелком» (владеющая брендом «Билайн») приступила к отмене внутрисетевого роуминга на своих тарифах с понедельника 20 августа. МТС намерен начать отмену роуминга с 30 августа, «Мегафон» - с 1 сентября. В Tele 2 также уже начали отменять внутрисетевой роуминг на своих тарифах, полная отмена будет завершена до 31 августа.

Федеральная антимонопольная служба летом 2017 года выдала предписание компаниям «Большой четверки» устранить разницу в домашних тарифах и при нахождении за пределами домашнего региона. Операторам был дан срок для устранения разницы в тарифах до 31 января 2018 года. Так как компании не отменили разницу в тарифах, против «Вымпелкома», «Мегафона» и МТС были возбуждены антимонопольные дела, рассмотрение которых продолжается.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
роуминг  мобильные операторы 

Возврат к списку

Лента новостей

10:58 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 21 августа из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам

10:35 В России Когда отменят внутренний роуминг в России?

09:39 Город (Москва и область) Системы вентиляции московского метро обновлены на 70%

09:08 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа

08:41 Город (Москва и область) Новые автоматы по продаже билетов начали устанавливать в метро

Актуальные материалы

09:08 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа

12:51 Город (Москва и область) Около 80 парков благоустроят в Москве ко Дню города

15:25 Город (Москва и область) До конца года около 10 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации

14:17 Общество Электронную карту избирателя могут создать по аналогии с FAN ID

14:54 Город (Москва и область) Дебаты кандидатов в мэры Москвы начнутся 14 августа

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru