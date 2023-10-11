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В России
27.10.2023, 09:57
По космической программе Путин поручил собрать уникальные компетенции в кулак
27 октября — Mossovetinfo.ru — Накануне, 26 октября, на совещании по вопросам развития космической отрасли в городе Ко...
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В России
25.10.2023, 07:53
Командующий «Востоком» доложил Шойгу о формировании подразделений БПЛА
25 октября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поезд...
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В России
11.10.2023, 09:37
Права более 30 тысяч дольщиков восстановлены за девять месяцев 2023 года в России
11 октября — Mossovetinfo.ru — За период с января по сентябрь 2023 года восстановлены права свыше 30 тысяч дольщиков. Об ...