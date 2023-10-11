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В России     25.10.2023 07:53

Командующий «Востоком» доложил Шойгу о формировании подразделений БПЛА

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Теги:  СВО  Украина  группировка «Восток»  Шойгу  управление  обеспечение  БПЛА 

25 октября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции проверил передовой пункт управления российской группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении, - сообщает Минобороны России в своем официальном telegram-канале.

«На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

В своем докладе командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил о выполнении поручения Министра обороны РФ по формированию в подчиненных войсках штатных подразделений применения БПЛА, укомплектовании их подготовленными специалистами, а также обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными беспилотными комплексами, включая FPV-дроны», - отмечается в сообщении.

Также главе военного ведомства было доложено «об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ».

Также Шойгу заслушал доклады начальников родов войск и служб по вопросам организации контрбатарейной борьбы и доклады начальников соответствующих служб о готовности группировки к действиям в зимний период, в том числе обеспеченности личного состава средствами обогрева, новым зимним обмундированием.

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Карта места

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Теги: 
СВО  Украина  группировка «Восток»  Шойгу  управление  обеспечение  БПЛА 

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