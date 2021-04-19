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В России     19.04.2021 09:22

Контроль над дорожными знаками вернут МВД

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Теги:  МВД  дорожные знаки  контроль 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Контроль над дорожными знаками могут вернуть МВД, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки Минтранса к закону «Об организации дорожного движения», одобренные правительственной комиссией.

Согласно поправкам, власти всех уровней будут обязаны согласовывать с МВД проекты организации дорожного движения (ПОДД) включая схемы размещения дорожных знаков, схемы расстановки камер видеонаблюдения, дорожной разметки, светофоров.

Полиция перестала согласовывать ПОДД с 2013 года. По словам замглавы МВД Александра Горового, в результате больше всего нарушений на этапе разработки ПОДД, что увеличивает риски для жизни и здоровья граждан.

При этом, поправки в закон допускают два случая, когда установку знаков, разметки, светофоров и камер можно не согласовывать с МВД. Первое - это восстановительные работы после ЧП или аварии, если движение ограничивают не более, чем на два дня. Второе - проведение массовых мероприятий, если они продолжаются не более суток.


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Теги: 
МВД  дорожные знаки  контроль 

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