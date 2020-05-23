23 мая. Mossovetinfo.ru - За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Это данные оперативного штаба. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8111 человек.
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.
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