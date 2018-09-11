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В России     11.09.2018 08:52

Кредитную нагрузку россиян предложили ограничить

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Теги:  Госдума  законопроекты  кредиты 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, которые должны ограничить кредитную нагрузку россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Анатолия Аксакова.

Планируется изменить законы таким образом, чтобы на погашение кредитов россияне тратили не более 50% совокупного дохода семьи. Если данный показатель будет превышен, банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать россиянам новые кредиты.

В настоящее время количество россиян, которые отдают на погашение кредитов половину своего месячного дохода, упало до минимума с 2015 года. За первые шесть месяцев текущего года количество россиян с экстремальными долгами составило 12,5% от всех заемщиков, в то время как за аналогичный период 2015 года их число составляло 15,14%.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  кредиты 

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