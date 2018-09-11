11 сентября. Mossovetinfo.ru – Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, которые должны ограничить кредитную нагрузку россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Анатолия Аксакова.



Планируется изменить законы таким образом, чтобы на погашение кредитов россияне тратили не более 50% совокупного дохода семьи. Если данный показатель будет превышен, банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать россиянам новые кредиты.



В настоящее время количество россиян, которые отдают на погашение кредитов половину своего месячного дохода, упало до минимума с 2015 года. За первые шесть месяцев текущего года количество россиян с экстремальными долгами составило 12,5% от всех заемщиков, в то время как за аналогичный период 2015 года их число составляло 15,14%.