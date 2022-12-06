 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В России     06.12.2022 15:50

Кремль констатировал отсутствие перспектив по переговорам с Украиной

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Украина  переговоры 

6 декабря. Mossovetinfo.ru - Москва в настоящее время не видит перспектив для переговоров с Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Кремль не раз подчеркивал, что из-за позиции Украины переговоры невозможны.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Украина  переговоры 

Возврат к списку

Лента новостей

15:50 В России Кремль констатировал отсутствие перспектив по переговорам с Украиной

15:40 Город (Москва и область) Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

18:59 Происшествия Из-за схода вагона на станции «Новоиерусалимская» задерживаются поезда на Рижском направлении МЖД

10:24 В мире Решение ЕС о введении потолка цен на нефть из России в $60 опубликовано

21:22 Город (Москва и область) Сильные морозы прогнозируются с 3 по 6 декабря в столичном регионе

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru