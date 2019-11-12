12 ноября. Mossovetinfo.ru – Конституционный суд принял решение, что суды имеют право изымать в доход государства имущество не только семей и родственников коррупционеров, но и их знакомых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы, это следует из отказов КС по жалобам полковника Захарченко и его родственников и знакомых.



Родственники и знакомые Захарченко оспорили в Конституционном суде решение Никулинского районного суда Москвы, который в 2017 году изъял у них имущества на сумму более 9 миллиардов рублей, решив, что они не могли приобрести это имущество на свои официальные заработки. Заявители считают, что к ним неправомерно применили нормы закона о контроле за расходами чиновников.



Однако КС принял решение, что в данном случае речь идет об «особых мерах», которые направлены на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. Данные меры не противоречат Конституции, так как не предполагают принятия произвольных решений об обращении имущества в доход государства. При этом собственники имеют полное право предоставить в суд доказательства законности происхождения средств, на которые приобреталось имущество.



В июне 2019 года полковник Захарченко был признан виновным в получении взяток, и приговорен к 13 годам колонии строго режима, штрафу в 117 миллионов рублей, а также лишил звания. Дело Захарченко получило огромный общественный резонанс, так как в ходе обыска в квартире его сестры было обнаружено 8,5 миллиарда рублей, происхождение которых Захарченко не сумел объяснить.