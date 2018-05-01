«Курортный сбор» начинает действовать в некоторых регионах России

1 мая. Mossovetinfo.ru - Дополнительный налог для отдыхающих - так называемый «курортный сбор» - начинает действовать 1 мая 2018 года в некоторых регионах России.



Соответствующий закон летом 2017 года приняла Госдума и подписал президент России Владимир Путин.



Закон предполагает, что туристы будут платить налог за отдых. В течение первого года регионы не могут брать с туристов более 50 рублей в сутки, в течение второго - не более 100 рублей. Точную сумму каждый регион устанавливает самостоятельно.



На майских праздниках туристам нужно будет платить в алтайской Белокурихе, а также курортных городах Ставропольского края - Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, а также Пятигорске.



В Краснодарском крае налог введут с 16 июля - после завершения чемпионат мира по футболу. В Крыму введение налога отложили на 2019 год.